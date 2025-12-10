Thales va moderniser la station radar d'un aéroport en Malaisie
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 09:55
Cette modernisation renforcera à la fois la surveillance d'approche à l'aéroport et les services de surveillance au centre de contrôle du trafic aérien de Kuala Lumpur.
Avec l'ajout du radar RSM NG de Thales, la région bénéficiera désormais de deux systèmes radars Thales, offrant une couverture complète en Malaisie.
Avec plus de 50 ans d'expérience en contrôle et surveillance du trafic aérien, et plus de 1 200 radars opérant à travers le monde, Thales est le leader de confiance dans ce domaine à l'échelle mondiale.
En Asie du Sud-Est, Thales a récemment installé des radars au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Malaisie, au Sri Lanka, à Taïwan et en Thaïlande.
" Cette collaboration marque une étape importante vers l'amélioration à la fois de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité à l'aéroport de Johor. Avec ce nouveau contrat, nous renforçons notre engagement envers la modernisation de la gestion du trafic aérien et le développement à long terme des infrastructures aéronautiques malaisiennes. " a déclré Lionel de Castellane, vice-président des radars aériens, Thales.
Valeurs associées
|226,7000 EUR
|Euronext Paris
|-2,66%
A lire aussi
-
Gaza : la France demande une enquête sur un potentiel détournement de fonds européens au profit du Hamas
"La France considère qu'il n'est pas tolérable que des financements européens aient été versés à des organisations dont les structures auraient été placées sous une forme d'ingérence par les réseaux du Hamas", a estimé Paris. Le Hamas a-t-il exercé un "contrôle" ... Lire la suite
-
La cour d'appel de Paris a accepté mercredi de libérer sous contrôle judiciaire l'intermédiaire Alexandre Djouhri, qui était le dernier prévenu du procès libyen à être encore incarcéré. L'homme d'affaires franco-algérien de 66 ans, condamné le 25 septembre à six ... Lire la suite
-
L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer