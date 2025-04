Thales: va livrer des radars multimission à l'armée suédoise information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec l'administration suédoise des matériels de défense (FMV) afin de lui livrer son radar compact multimission Ground Master 200 (GM200 MM/C).



Ce contrat vise à renforcer la souveraineté de l'espace aérien suédois.



Les premières livraisons sont prévues en 2026. Le GM200 MM/C, doté de la technologie AESA 4D, permettra une meilleure reconnaissance des menaces aériennes et offrira une grande flexibilité opérationnelle grâce à son format compact et à sa rapidité de déploiement.



' Le GM200 MM/C jouera un rôle crucial en contribuant à la sécurité nationale globale ', a déclaré Håkan Ahlström, directeur de Thales en Suède.







Valeurs associées THALES 220,9000 EUR Euronext Paris -7,15%