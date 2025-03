Thales: une suite sonar pour les sous-marins des Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il équipera d'une suite sonar complète de haute performance les futurs sous-marins de classe Orka de la Marine royale néerlandaise, qui remplaceront ses sous-marins de la classe Walrus en service actuellement.



Selon le groupe français, cette suite garantira 'une vision panoramique sans équivalent de l'environnement sous-marin, permettant de détecter, localiser et classifier toutes les menaces à courte, moyenne et longue distance, sur une large gamme de fréquences'.



'Cette suite sonar permettra aux futurs sous-marins néerlandais d'assurer une parfaite maîtrise de la situation acoustique face à des menaces de plus en plus silencieuses', ajoute Thales, qui équipe déjà plus de 50 sous-marins de différents types (nucléaires ou conventionnels).





Valeurs associées THALES 254,7000 EUR Euronext Paris +0,91%