Thales: une nouvelle mini charge utile pour drones légers information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Thales a dévoilé mercredi à l'occasion du salon du Bourget une mini charge utile de guerre électronique, optimisée pour l'emport sur des drones légers.



Pesant moins de cinq kilos et consommant moins de 40 W, ce nouveau dispositif est destiné au renseignement opérationnel, en particulier la détection et la localisation des émissions de radiocommunications, principalement en milieux terrestre et naval.



Dans un communiqué, l'électronicien de défense évoque un système 'facile à utiliser', y compris par des opérateurs militaires non spécialisés, dans un contexte d'intensification des opérations dans le champ électromagnétique.





