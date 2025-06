Thales: un nouveau système d'artillerie développé avec KNDS information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Thales a levé le voile lundi sur un nouveau système téléopéré d'artillerie terrestre développé conjointement avec le groupe de défense franco-allemand KNDS.



L'électronicien français indique qu'un contrat de production de 48 exemplaires a d'ores et déjà été notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) pour ce 'RapidFire' Terre, déclinaison du système naval RapidFire 40 mm.



Les deux premiers équipements sont désormais opérationnels sur des bâtiments ravitailleurs de nouvelle génération, notamment pour défendre des sites sensibles contre des attaques diversifiées et saturantes



Son canon est compatible avec toutes les munitions télescopées, dont la A3B, dite 'airburst', particulièrement efficace dans la lutte anti-aérienne, actuellement en cours de développement avec l'objectif d'arriver à de pleines capacités en 2027.





