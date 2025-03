Thales: un contrat stratégique auprès de l'armée française information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de dix ans visant à préparer l'Armée de Terre française à des conflits de 'haute intensité'.



L'équipementier s'est vu notifier par la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) le contrat 'Absolu', acronyme d'adaptation de bout en bout du soutien opérationnel et de la logistique uniformisée des systèmes terrestres.



Dans un communiqué, Thales évoque un programme 'inédit par son ampleur et son format', visant à rassembler à terme près d'une trentaine de contrats de soutien des matériels terrestres au profit de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale.



L'objectif est notamment de mutualiser le pilotage des projets de soutien et de réduire les délais de réparation pour accélérer la disponibilité des matériels tout en favorisant le recours à l'économie circulaire grâce au réemploi de composants et matières premières.



A travers cet accord, Thales s'engage par ailleurs à doubler la capacité de gestion des flux de matériels en cas de conflit de haute intensité.



Le contrat doit porter dans un premier temps sur la maintenance des postes radios, des radiocommunications haute fréquence longue portée et des stations du programme par satellite et par transmission hertzienne Astride, autant d'outils censés assurer aux forces armées françaises la capacité à commander une opération 'projetée'.





