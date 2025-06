Thales: un contrat avec l'Agence d'information de l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Thales et Proximus ont signé un accord avec l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA).



Thales va fournir une infrastructure cloud sécurisée avec un service entièrement géré. Proximus va déployer des ordinateurs portables multi-domaines sécurisés, modernisera les réseaux Wi-Fi des sites de La Haye et de Braine-l'Alleud, et offrira une connectivité haut débit vers son cloud pour 5 000 utilisateurs au sein de la NCIA.



Ce partenariat stratégique permettra d'assurer la gestion et l'exploitation d'éléments essentiels de l'infrastructure du réseau d'entreprise de la NCIA, de manière à renforcer la sécurité, la résilience et l'efficacité sur l'ensemble de ses cinq sites.



' Aux côtés de Proximus, Thales réaffirme son engagement à renforcer la résilience numérique de l'OTAN, en fournissant une infrastructure IT sécurisée, performante et durable, capable d'accompagner l'évolution des besoins de l'Alliance ', a déclaré Alex Bottero, VP Réseaux et Systèmes d'infrastructure, Thales.





