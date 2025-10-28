information fournie par Reuters • 28/10/2025 à 12:50

Thales signe un contrat avec la DGA pour un système radar terrestre de surveillance spatiale

Thales SA TCFP.PA :

* CONTRAT AVEC LA DGA POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA LIVRAISON ET LE DÉPLOIEMENT D'UN NOUVEAU SYSTÈME RADAR TERRESTRE DE SURVEILLANCE SPATIALE EN ORBITE BASSE

Texte original https://tinyurl.com/4v4shrpy

(Rédaction de Gdansk)