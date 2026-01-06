Thales sécurise une puce Samsung primée au CES
"Intégrant le système d'exploitation sécurisé et les technologies de cryptographie résistantes au quantique de Thales, cette innovation renforce la protection des objets connectés face aux cybermenaces d'aujourd'hui et de demain", affirme le groupe.
"Les ordinateurs quantiques ouvriront de nouvelles perspectives technologiques mais représenteront un défi majeur pour la cybersécurité. Leur puissance de calcul pourrait, à terme, fragiliser les méthodes de chiffrement actuelles", souligne Thales.
Les bibliothèques PQC (cryptographie post-quantique) et le système d'exploitation de Thales permettent à la puce Samsung d'exécuter des algorithmes cryptographiques de nouvelle génération à grande vitesse, avec une consommation réduite d'énergie et de mémoire.
Ceci garantit un chiffrement et une authentification résistants à la puissance de l'ordinateur quantique, des performances cryptographiques élevées dans un format ultra-compact, et une confidentialité durable face aux attaques de type "harvest now, decrypt later".
