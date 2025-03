Thales: records de commandes et d'activité en 2024 grâce à la défense et l'aéronautique

Thales a battu des records de commandes et de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son activité de défense, stimulée par les tensions géopolitiques, et au dynamisme de la construction aéronautique, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Malgré une demande atone pour sa branche spatiale, en cours de restructuration, le groupe industriel français a atteint ses objectifs financiers annuels de rentabilité et dégagé un bénéfice net part du groupe de 1,42 milliard d'euros, a-t-il précisé dans un communiqué.

Ce chiffre marque un bond de 39% par rapport à l'exercice précédent, qui avait toutefois été affecté par une charge exceptionnelle. La rentabilité opérationnelle s'est établie à 11,8%, 0,2 point de plus qu'en 2023, et conforme à ses prévisions.

Les indicateurs financiers du groupe ont franchi en 2024 plusieurs seuils, dont celui des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires (20,6 milliards, en hausse de 11,7%) et celui des 25 milliards d'euros de commandes (25,3 milliards, +9%).

Autre barre symbolique effacée: le montant du carnet de commandes, gage de l'activité future, dépassait fin décembre 2024 les 50 milliards d'euros. A 50,6 milliards, il a enregistré une progression de 12% sur un an.

"2024 a été une nouvelle année de forte croissance rentable pour Thales", a commenté son PDG, Patrice Caine, cité dans le communiqué, en saluant une "excellente dynamique commerciale" et notamment celle des "activités de défense, soutenues par une hausse continue des capacités de production du groupe".

Pour M. Caine, l'entreprise bénéficie par ricochet de l'"instabilité géopolitique" actuelle, dont la guerre en Ukraine, qui "bien sûr, alimente en grande partie les investissements faits par les pays dans leur défense".

Autre "tendance de fond", la hausse prévue à long terme du trafic aérien, censé doubler d'ici au milieu de la décennie 2040 selon les projections des constructeurs aéronautiques, dont Thales est un fournisseur.

Le groupe, également spécialiste de la cybersécurité et de plus en plus présent dans l'intelligence artificielle, profite aussi des "vents porteurs" d'un "monde de plus en plus numérique", a ajouté M. Caine lors d'une visioconférence de presse.