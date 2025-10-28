Thales reçoit un contrat pour un radar de surveillance de l'espace
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:26
Ce système radar de surveillance particulièrement innovant, le plus grand déployé en Europe, fournira une surveillance permanente et un suivi de multiples objets spatiaux de manière simultanée, renforçant les capacités françaises d'appréciation de la situation spatiale.
Dans le cadre de la militarisation croissante de l'espace, il permettra de disposer de capacités de détection inégalées pour renforcer les missions de surveillance spatiale militaire des activités en orbite basse.
'Conçu et fabriqué sur le site Thales de Limours (Essonne), le radar AURORE bénéficie également de l'expertise liée aux partenariats établis avec plusieurs PME françaises', ajoute le groupe de hautes technologies pour la défense.
