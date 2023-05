Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : rechute de -4% vers 131,1E information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 15:09









(CercleFinance.com) - Thalès rechute de -4% vers 131,1E (soupçon de corruption en Inde) et valide une franche cassure du plancher court terme des 136,35E et se dirige vers un retracement du solide plancher des 127,8E du 8 au 20 mars dernier (le support suivant se situant vers 123,3E, l'ex-résistance du 25/11/2022 au 30/01/2023).





