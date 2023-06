Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : rechute de -4% vers 129,4E après test des 137E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Thalès rechute de -4% sous 130E (à 129,4E) au lendemain d'un test des 137E (le titre ayant clôturé au-dessus des 136E -l'ex-plancher du 11 mai- le 21 jun).

Thalès manque de peu de combler le 'gap' des 139,45E du 22 mai.

Le titre bute sur une résistance oblique issue des 142,6E (zénith du 20 avril) puis de 141E (zénith du 18 mai).





Valeurs associées THALES Euronext Paris -3.04%