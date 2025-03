Thales pilote le consortium Eisnet (défense aérienne)

AOF - EN SAVOIR PLUS

Co-financé par le FED, les États membres et les entreprises industrielles, ce projet stratégique permettra d'élaborer une architecture collaborative au niveau européen, afin d'harmoniser la défense aérienne actuelle et future.

(AOF) - Sous l’égide du Fonds européen de défense (FED), Thales est le coordinateur du consortium Eisnet (European Interactive Sensor-Based Dynamic Defence Network), qui regroupe actuellement 23 partenaires de l’industrie, des centres de recherche et des milieux universitaires de douze États membres de l’Union européenne (UE). Le projet Eisnet a pour objectif d’améliorer la réactivité, la résilience et les performances des systèmes de défense aérienne IAMD (Integrated Air Missile Defence) afin de protéger l’UE des menaces allant des essaims de drones jusqu’aux missiles hypersoniques.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.