Thales: partenariat avec Moro Hub aux Emirats

Cercle Finance • 17/11/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un accord avec Moro Hub, filiale de Digital DEWA, la branche numérique de Dubai Electricity and Water Authority (PJSC), pour 'redéfinir le paysage des services de sécurité et cybersécurité dans les Émirats arabes unis'.



Ce partenariat conduira au développement d'un large éventail de solutions innovantes conçues pour renforcer les infrastructures numériques dans la région et garantir une protection et une sécurité sans faille des données.



Il proposera notamment des services de détection et de réponse, équipés de systèmes avancés de surveillance des menaces, afin d'identifier de manière proactive et de neutraliser rapidement les éventuelles failles de sécurité.





