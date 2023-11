Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: nouvelle collaboration avec SWISSto12 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - SWISSto12 annonce le développement d'antennes actives orientables électroniquement (AESA) pour les plates-formes aéroportées, terrestres et maritimes en collaboration avec Thales.



SWISSto12 est l'une des sociétés aérospatiales à la croissance la plus rapide d'Europe et l'un des principaux fabricants de charges utiles et de systèmes satellitaires avancés.



' Les AESA de SWISSto12 utiliseront des antennes cornet miniatures innovantes imprimées en 3D au lieu des antennes patch traditionnelles. Ces ouvertures d'antenne imprimées en 3D sont d'une efficacité et de performances globales supérieures (gain, rapport axial et bande passante sur le volume de balayage) que les antennes patch. Ces fonctionnalités sont essentielles au maintien des capacités de numérisation grand angle dans les AESA ' indique le groupe.



Les antennes imprimées en 3D de SWISSto12 sont montées sur des formateurs de faisceaux planaires fournis par Thales, qui utiliseront les derniers circuits intégrés de formation de faisceaux (BFIC) et des solutions d'interconnexion innovantes brevetées.



Charles-Antoine Goffin, vice-président des sous-systèmes hyperfréquences et d'imagerie chez Thales, a déclaré : ' Ces AESA compacts donneront l'opportunité à SWISSto12 et Thales de desservir divers marchés, à commencer par la connectivité aérienne commerciale et les communications par satellite gouvernementales '.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.03%