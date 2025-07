Thales: nouvel accord de collaboration avec SpeQtral information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un nouvel accord de collaboration avec SpeQtral, prolongeant leur partenariat pour le développement et la démonstration de communications quantiques entre l'espace et la Terre.



Cet accord vise à organiser des expérimentations conjointes, associant les satellites quantiques de SpeQtral, en cours de développement, à la première station sol quantique conçue par Thales Alenia Space et qui intègrera notamment des capteurs environnementaux.



Dans un second temps, les rôles pourront être inversés, Thales Alenia Space prévoyant à son tour de mettre en orbite le satellite QINSAT à la fin de la décennie, pour distribuer des paires de photons intriqués vers des stations au sol, dont celles de SpeQtral.





