Thales: nouveau centre de maintenance inauguré en Inde

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir inauguré son nouveau centre de maintenance et de réparation d'avionique (MRO) à Gurugram, à proximité de l'aéroport de New Delhi (Inde).



Certifié par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGCA) en décembre 2024, il offrira ses services aux compagnies aériennes indiennes, dont Air India et IndiGo, et s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'aviation en Inde.



' En Inde, le secteur du MRO table sur une croissance significative, devenant ainsi une région clé pour les compagnies aériennes ', a indiqué Thomas Got, Vice-président des services mondiaux d'aviation de Thales.



' Ce centre de Gurugram bénéficie du soutien d'une organisation mondiale de support et de services, et s'inscrit dans la stratégie de Thales pour développer sa présence en Inde ', a-t-il ajouté.









Valeurs associées THALES 239,3000 EUR Euronext Paris -1,56%