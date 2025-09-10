Thales: nomination d'un vice-président pour l'Inde
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:52
Dans le cadre de ses fonctions, Ankur Kanaglekar supervisera la stratégie et les opérations de Thales en Inde, en se concentrant sur l'intensification de la collaboration industrielle, le renforcement des capacités locales d'innovation et d'ingénierie, et la fourniture de solutions avancées sur les marchés de la défense, de l'aérospatiale, du cyberespace et du numérique.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense et dans le conseil, Ankur Kanaglekar apporte une vaste expertise dans la stimulation de la croissance stratégique et la promotion de partenariats.
Avant de rejoindre Thales, Ankur Kanaglekar a passé 14 ans chez Boeing en Inde, plus récemment en tant que directeur exécutif.
' L'Inde est au coeur de la stratégie mondiale de Thales, et je suis vraiment honoré d'avoir l'opportunité de diriger nos opérations à un moment aussi charnière. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, nos équipes et les autres parties prenantes pour accélérer la croissance, approfondir la localisation et apporter une contribution significative à l'édification de la nation, en soutenant les ambitions technologiques et le parcours d'autonomie de l'Inde ', a déclaré Ankur Kanaglekar, vice-président de Thales pour l'Inde.
Valeurs associées
|237,5000 EUR
|Euronext Paris
|+4,08%
