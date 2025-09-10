 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 779,75
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales: nomination d'un vice-président pour l'Inde
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:52

(Zonebourse.com) - Thales a annoncé la nomination d'Ankur Kanaglekar au poste de vice-président pour l'Inde, à compter du 10 septembre 2025.

Dans le cadre de ses fonctions, Ankur Kanaglekar supervisera la stratégie et les opérations de Thales en Inde, en se concentrant sur l'intensification de la collaboration industrielle, le renforcement des capacités locales d'innovation et d'ingénierie, et la fourniture de solutions avancées sur les marchés de la défense, de l'aérospatiale, du cyberespace et du numérique.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense et dans le conseil, Ankur Kanaglekar apporte une vaste expertise dans la stimulation de la croissance stratégique et la promotion de partenariats.

Avant de rejoindre Thales, Ankur Kanaglekar a passé 14 ans chez Boeing en Inde, plus récemment en tant que directeur exécutif.

' L'Inde est au coeur de la stratégie mondiale de Thales, et je suis vraiment honoré d'avoir l'opportunité de diriger nos opérations à un moment aussi charnière. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, nos équipes et les autres parties prenantes pour accélérer la croissance, approfondir la localisation et apporter une contribution significative à l'édification de la nation, en soutenant les ambitions technologiques et le parcours d'autonomie de l'Inde ', a déclaré Ankur Kanaglekar, vice-président de Thales pour l'Inde.

Valeurs associées

THALES
237,5000 EUR Euronext Paris +4,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mistral AI pourra-t-elle tenir tête aux américains dans la course à l’IA ?
    Mistral AI pourra-t-elle tenir tête aux américains dans la course à l’IA ?
    information fournie par Ecorama 10.09.2025 14:07 

    La French Tech vient de franchir un cap historique : Mistral AI devient la première décacorne française, propulsée par une levée de fonds record de 1,7 milliard de dollars se dessine une ambition claire : rivaliser avec les mastodontes américains de l'intelligence ... Lire la suite

  • Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Lecornu prend ses fonctions et promet des "ruptures"
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:55 

    Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond": pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi lors de sa prise de fonctions ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu (à droite), applaudit le Premier ministre sortant, François Bayrou (à gauche), lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    François Bayrou et le MoDem, le mirage du pouvoir
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:50 

    "C'est pas une sortie à la Mendès-France, mais en rase-campagne", ironise un cadre du camp présidentiel. Neuf mois après l'avoir supplanté, François Bayrou cède Matignon à Sébastien Lecornu, un échec pour le centriste qui devait forger des compromis au Parlement ... Lire la suite

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank