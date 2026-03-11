Thales lance un dôme intégral de défense aérienne et antimissile
"Alors que les menaces aériennes et balistiques évoluent plus rapidement que jamais, des drones lents aux missiles hypersoniques, les attaques deviennent de plus en plus complexes, saturantes et imprévisibles", souligne le groupe d'électronique de défense.
SkyDefender permet une protection complète contre tous les types de menaces aériennes, sur terre, en mer et dans l'espace, protection qui inclut une capacité d'alerte avancée et de détection des menaces potentielles à des distances allant jusqu'à 5 000 km.
Ce système intégré multicouche offre ainsi une protection des forces, des actifs vitaux et des sites sensibles (courte portée), des théâtres d'opérations (moyenne portée) et contre les menaces à longue portée avec des capacités d'alerte précoce.
Il intègre un réseau de capteurs et d'effecteurs avancés avec un système de commandement et de contrôle (C2) polyvalent. Avec son architecture ouverte et modulaire, il est entièrement compatible avec les systèmes de défense aérienne existants.
"Combinant l'expertise de Thales en cybersécurité et en IA avancée, grâce à cortAIx, l'accélérateur d'IA de Thales, SkyDefender permet une supériorité opérationnelle et une défense proactive contre les cyberattaques et les menaces évolutives", ajoute le groupe.
