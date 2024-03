Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: lance cortAIx, sa structure spécialisée dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Thales annonce la création de cortAIx, une structure qui rassemblera les capacités IA du Groupe dans le domaine de la recherche, des capteurs et des systèmes.



Selon Thales, CortAIx permettra de doter les forces armées, les avionneurs et tous les opérateurs d'infrastructures critiques, de solutions hautement sécurisées leur apportant 'plus d'efficacité dans l'analyse des données et la prise de décision, tout en tenant compte des contraintes spécifiques, telles que la cybersécurité, l'embarquabilité et la frugalité, liées aux environnements critiques'.



Avec plus de 600 experts IA et une centaine de doctorants en IA chaque année, Thales assure figurer en tête, en Europe, du classement des déposants de brevets dans l'IA des systèmes critiques.





