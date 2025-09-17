Thales: la BEI a accordé un prêt de 450 ME pour un programme de R&D
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:36
Ce programme vise d'une part à améliorer la sécurité et l'efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d'autre part, pour les radars, à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.
C'est la première fois que la banque de l'Union européenne finance Thales, et c'est aussi l'un des prêts ' corporate ' (à une entreprise de grande taille) les plus importants à ce jour de la BEI dans le domaine de la sécurité et de la défense précise le groupe.
Ce prêt s'inscrit également dans le cadre de TechEU, le programme de la BEI pour l'innovation, lancé en juin dernier et fort d'une enveloppe de 70 milliards d'euros d'ici à 2027.
Pascal Bouchiat, Directeur général, finances et systèmes d'information, de Thales, a déclaré : ' Avec 3 000 chercheurs et 30 000 ingénieurs impliqués dans la Recherche et le Développement, et 4,2 milliards d'euros investis chaque année en R&D, Thales est reconnue comme l'une des sociétés les plus innovantes au monde. '
Valeurs associées
|253,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
A lire aussi
-
Les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique et français ont signifié mercredi à leur homologue iranien qu'ils attendaient toujours des gestes "concrets" sur le programme nucléaire pour éviter la réimposition de leurs sanctions qui pourrait intervenir ... Lire la suite
-
Des manifestants sont réunis place de la République à Paris pour un rassemblement en soutien à Gaza.
-
L'association de consommateurs CLCV, France Nature Environnement et l'ONG ClientEarth ont annoncé mercredi déposer un recours en justice dans le dossier du Dieselgate contre l'État français, accusé d'inaction, ce que ce dernier conteste. Dix ans après la révélation ... Lire la suite
-
Des scientifiques ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle (IA) capable de prédire la probabilité de maladies chez un individu, et la prévalence dans une population, plusieurs années en amont, en se basant sur la même technologie que ChatGPT d'OpenAI. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer