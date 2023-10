Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: feu vert de l'UE pour l'opération avec Hitachi Rail information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé le projet d'acquisition de l'activité de transport terrestre de Thales par Hitachi Rail sous certaines conditions.



Après avoir conduit une enquête sur le projet, la Commission a indiqué craindre que l'opération, telle qu'initialement proposée, ne réduise la concurrence, entrainant hausse des prix et diminution de l'innovation sur les marchés des projets de signalisation des grandes lignes ferroviaires en France et en Allemagne.



'Sur ces marchés, l'opération aurait réuni deux concurrents proches et l'entité issue de la fusion aurait acquis des parts de marché très élevées', souligne la Commission.



Pour répondre à ces préoccupations, Hitachi Rail a proposé de céder ses plates-formes de signalisation de lignes principales en France et en Allemagne pour des projets d'enclenchement, de superposition et de démission.



À la suite des réactions positives reçues dans le cadre du test de marché des engagements, la Commission a conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence. La décision est, bien sûr, conditionnée au plein respect des engagements.





