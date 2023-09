Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales:fait le point sur la finalisation de cession de GTS information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Thales et Hitachi annoncent avoir progressé de manière significative pour la finalisation de la cession de l'activité Ground Transportation Systems (GTS) de Thales.



Les deux groupes ont obtenu la plupart des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction.



' Au cours des derniers mois, les parties ont eu des discussions constructives avec la direction générale de la concurrence de la Commission européenne au sujet de cette opération. À l'issue de ces discussions, Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission européenne ' indique le groupe.



Les deux Groupes continuent leurs échanges avec les autorités concernées afin de finaliser cette transaction au cours du premier semestre de l'année 2024.









