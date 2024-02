"L'association de ces systèmes apporte des solutions innovantes et avancées pour que Malaysia Airlines puisse naviguer sur des itinéraires de vol et des terrains difficiles tout en assurant la sécurité de ses passagers", explique Thales.

(AOF) - Malaysia Airlines s'engage dans un partenariat avec Thales qui se concentrera sur l'installation d'équipements avioniques à bord de 20 de ses avions Airbus A330neo. L'équipement sélectionné comprend la solution avionique emblématique de Thales : le système de gestion de vol et les systèmes d'évitement de collision de trafic d'ACSS (Aviation Communication & Surveillance Systems). L'équipement avionique sera installé et entretenu depuis le centre d’activité de Thales Aviation Global Services à Singapour.

Thales et Malaysia Airlines optimisent les solutions de gestion de vol et de surveillance

