Thales en repli après sa publication, confronté à des marchés exigeants
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:00
Thales a publié un chiffre d'affaires de 5,29 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, un chiffre légèrement supérieur au consensus (5,24 MdsEUR), en hausse de 7,2% en données publiées et de 9,7% en organique par rapport à la même période, un an plus tôt.
L'activité est surtout portée par la Défense ( 13,2% publié, 14,3% organique, à 3 MdsEUR), tandis que le segment Aérospatial progresse de 3,2% en publié ( 5,9% organique) à 1,4 MdEUR. Le segment Cyber & Digital affiche en revanche une baisse de 4,2% en publié mais une légère hausse de 2% en organique, pénalisé par un effet de change marqué.
De leur côté, les prises de commandes atteignent 4,7 MdsEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 23% en données publiées et de 27% en organique. Les prises de commandes sont tirées par la Défense ( 71% en publié, 75% en organique), à 2,2 MdsEUR. L'Aérospatial reste stable ( 1% en organique), tandis que le Cyber & Digital recule de 7% en publié et de 1% en organique.
Au niveau géographique, la croissance organique du chiffre d'affaires est équilibrée entre marchés matures ( 9,7%) et émergents ( 9,8%), avec une contribution notable de l'Europe et du Moyen-Orient.
"Thales entame 2026 avec des prises de commandes en forte hausse [...] La dynamique de croissance du chiffre d'affaires est solide, en hausse organique de près de 10% sur le trimestre", a souligné le PDG, Patrice Caine.
Côté perspectives, Thales confirme l'ensemble de sa guidance 2026. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7%, soit un niveau annuel attendu entre 23,3 MdsEUR et 23,6 MdsEUR, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté comprise entre 12,6% et 12,8%, avec un ratio de book-to-bill supérieur à 1.
L'avis des analystes sur la publication
Selon Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue, cette publication témoigne d'une solide performance opérationnelle, notamment dans le secteur de la Défense."Toutefois, les prises de commandes inférieures aux attentes et les résultats plus faibles du secteur Cyber et l'absence de révision à la hausse des prévisions risquent de peser sur le moral des investisseurs", souligne la spécialiste, qui anticipe "une réaction modérée, voire légèrement négative du marché, l'accent étant mis sur une visibilité réduite malgré de solides performances globales".
Chez Berenberg, les analystes confirment leur conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 265 EUR. Le broker met en avant une performance trimestrielle portée par la Défense et compensant la faiblesse persistante des activités Cyber. Le bureau d'études anticipe par ailleurs une reprise progressive de Cyber au cours de l'exercice. Le rapport indique enfin que les perspectives annuelles sont confirmées, avec une croissance attendue et une marge EBIT stable, sans révision des objectifs à ce stade.
De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé à 305 EUR. Le broker pointe lui aussi le CA trimestriel supérieur aux attentes ainsi que les prises de commandes solides. Il ajoute que la valorisation reste attractive, avec une exposition à un portefeuille de défense diversifié et un retour à une croissance simultanée sur tous les marchés finaux.
Enfin, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé à 310 EUR mettant en avant "une performance globale supérieure aux attentes".
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