Thales: déploiement de kiosques pour le DSS de Géorgie information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat avec le Département des services aux conducteurs (DDS) de l'Etat américain de Géorgie, Thales annonce avoir déployé avec succès des kiosques d'enregistrement citoyen conçus pour l'émission de titres dans ses centres de services.



'Cette solution permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et libérer le temps du personnel, apportant un nouveau niveau d'efficacité aux centres DDS à travers l'Etat', explique le groupe d'électronique pour la sécurité, les transports et la défense.



Actuellement, les citoyens de Géorgie peuvent accéder aux services du DDS (renouvellement de permis, changement d'adresse, etc.) grâce aux 30 bornes déjà réparties stratégiquement sur 23 lieux différents. D'autres bornes seront déployées cette année.





