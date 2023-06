Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : de retour au-dessus des 136E, vise 139,45E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 13:53









(CercleFinance.com) - Thalès est de retour au-dessus des 136E (ex-plancher du 11 mai) et peut s'élancer en direction du 'gap' des 139,45E du 22 mai.

Le progression en direction de 141E (zénith du 18 mai) deviendra plus compliquée car la zone 140/141E a été activement travaillée. du 6 au 18 avril.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.57%