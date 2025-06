Thales: crée une co-entreprise en Norvège avec Kongsberg D&A information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un accord avec Kongsberg Defence & Aerospace (filiale de Kongsberg Gruppen ASA et fournisseur de premier plan de produits et de systèmes pour la défense) afin de créer une co-entreprise en Norvège dédiée aux communications sécurisées.



Cette entité, détenue à 50/50, regroupera les activités de chiffrement et de communications sécurisées de Thales en Norvège et les systèmes radio de Kongsberg.



Employant 350 personnes sur trois sites, la nouvelle structure vise à répondre aux besoins croissants des forces armées norvégiennes, de l'OTAN et d'autres pays.



La co-entreprise vise à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 254 millions d'euros d'ici la fin de la décennie.

L'opération reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.





