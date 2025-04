Thales: création d'un laboratoire avec la DSTA à Singapour information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Thales annonce la création d'un laboratoire commun avec la Defence Science and Technology Agency (DSTA) -agence gouvernementale de Singapour, créée pour soutenir les Forces armées de Singapour (SAF)- afin de développer des technologies intégrant l'intelligence artificielle pour renforcer les systèmes de combat des Forces armées de Singapour (SAF).



Initialement axée sur la lutte anti-drones, la collaboration a permis de concevoir des algorithmes réduisant les fausses alertes radar et améliorant la détection.



Ce laboratoire constitue un jalon stratégique dans le partenariat amorcé en 2022.



Présenté au Singapore Defence Technology Summit, ce projet combine l'expertise drone de la DSTA et les compétences IA de Thales, au service d'une meilleure résilience face aux menaces émergentes.





Valeurs associées THALES 235,6000 EUR Euronext Paris -6,66%