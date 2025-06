Thales: Corsair va utiliser la solution FlytOptim information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Thales annonce que la compagnie aérienne Corsair a choisi la solution d'optimisation de vol FlytOptim pour l'ensemble de ses vols à destination de l'Afrique, des Antilles et de l'océan Indien (plus de 5 000 par an).



Cette solution permet d'économiser plusieurs centaines de kilos de carburant par vol, évitant ainsi l'émission de plus de 300 tonnes de CO₂ sur les liaisons de Corsair vers les Antilles et l'Afrique.



FlytOptim est une solution intuitive, basée sur l'intelligence artificielle, qui permet aux pilotes d'optimiser leur trajectoire verticale de vol grâce à des données météorologiques et des données avion en temps réel, réduisant ainsi leur consommation de carburant de 2 %.



Cette innovation s'appuie sur l'IA de Thales et sur les algorithmes prédictifs avancés de son système de gestion de vol (Flight Management System), PureFlyt, indique le groupe.



'Cette étape s'inscrit pleinement dans la stratégie de Thales visant à transformer l'avenir de l'aéronautique grâce à des technologies innovantes, au service d'une aviation plus durable et responsable.” a déclaré Yannick Assouad, Vice-Présidente Exécutive, Avionique, Thales.





Valeurs associées THALES 245,6000 EUR Euronext Paris -2,03%