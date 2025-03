Thales: coordinateur du consortium EISNET information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Thales indique coordonner le consortium EISNET (European Interactive Sensor-Based Dynamic Defence Network), qui regroupe actuellement 23 partenaires de l'industrie, des centres de recherche et des milieux universitaires de douze États membres de l'Union européenne (UE).



Le projet EISNET a pour objectif d'améliorer la réactivité, la résilience et les performances des systèmes de défense aérienne IAMD (Integrated Air Missile Defence) afin de protéger l'UE des menaces allant des essaims de drones jusqu'aux missiles hypersoniques.



Co-financé par le Fonds européen de défense (FED), les États membres et les entreprises industrielles, ce projet stratégique permettra d'élaborer une architecture collaborative au niveau européen, afin d'harmoniser la défense aérienne actuelle et future.



Lancé fin janvier 2025 en présence de 65 représentants des milieux industriels, centres de recherche et universitaires européens, le projet établira un ensemble commun de normes et présidera à la création de prototypes et au développement de scénarios de démonstration.





