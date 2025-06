Thales: contrat pour une mission d'étude spatiale information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat de 263 millions d'euros avec le maître d'oeuvre OHB System AG pour le développement d'éléments clés de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna) de l'ESA.



Présente sous la forme de trois satellites, cette mission permettra d'étudier les ondes gravitationnelles générées par de nombreux phénomènes célestes, mais aussi d'étendre l'horizon cosmique jusqu'à l'époque ayant précédé la formation des étoiles et des galaxies.



Thales Alenia Space fournira plusieurs éléments clés de la mission, dont l'avionique et le logiciel de contrôle des satellites, le système de télécommunications et le système de contrôle d'attitude et de compensation de traînée DFACS.



La société sera aussi responsable d'assurer l'environnement opérationnel exceptionnel de la charge utile en termes d'électromagnétisme, de rayonnement et de gravité propre de la mission, pour laquelle il gère en outre les budgets.





Valeurs associées THALES 247,2000 EUR Euronext Paris -1,40%