Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat avec l'agence gouvernementale néerlandaise information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un contrat avec l'agence gouvernementale néerlandaise COMMIT pour l'achat de sept radars compacts Ground Master 200 Multi-Mission (GM200 MM/C), avec une option portant sur deux systèmes supplémentaires.



Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de la commande, passée en 2019, pour neuf de ces radars.



' Pour protéger les forces et les infrastructures critiques, les Ground Master 200 Multi-Mission permettent un Temps sur Cible (TOT) plus important, une grande mobilité, un déploiement rapide et des capacités de détection longue portée contre des cibles plus petites, rapides et agiles ' indique le groupe.



Gerben Edelijn, PDG de Thales aux Pays-Bas a déclaré : ' Nous apprécions à sa juste mesure la confiance que portent les forces armées royales néerlandaises au radar GM200 MM/C, comme en atteste l'acquisition de sept systèmes supplémentaires, avec deux autres en option. Thales est fier de pouvoir participer à la sécurité des personnels militaires, et de contribuer à la souveraineté aérienne des nations européennes membres de l'OTAN. '





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.67%