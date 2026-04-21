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Thales annonce une hausse de ses revenus trimestriels, confirme ses objectifs et remporte un contrat
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:11

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Thales a progressé de 7,2%, à 5,316 milliards d'euros. En organique, les revenus ont augmenté de 9,7%.

Dans le détail, la division Défense a vu ses ventes bondir de 13,2%, à 3,047 milliards d'euros, tandis que celles dans l'Aérospatiale ont connu une hausse de 3,2%, à 1,384 milliard d'euros. L'activité Cyber & Digital a quant à elle enregistré un repli de 4,2%, à 859 millions d'euros.

En parallèle, les prises de commandes ont bondi de 23%, à 4,652 milliards d'euros, illustrant la capacité du groupe à anticiper et répondre aux besoins de ses clients, tant dans le domaine civile que militaire.

Les perspectives 2026 ont été logiquement confirmées et le groupe de hautes technologies vise un ratio book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6 et 7%, correspondant à des revenus annuels allant de 23,3 à 23,6 milliards d'euros. Quant à la marge d'Ebit ajusté, elle toujours attendue entre 12,6 et 12,8%.

En marge de sa publication trimestrielle, Thales a annoncé l'obtention d'un contrat. Le Danemark a sélectionné le système de défense aérienne européen SAMP/T NG, le meilleur système sol-air mobile pour garantir la protection de l'espace aérien.

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