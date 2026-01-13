Thales Alenia Space fournira 179 équipements pour 27 Ariane 6

Thales SA TCFP.PA :
* THALES ALENIA SPACE FOURNIRA 179 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉS QUI PRENDRONT PLACE À BORD DE 27 LANCEURS ARIANE 6
* LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ AVEC SABCA, INDUSTRIEL BELGE RESPONSABLE DES SOUS-SYSTÈMES TVAS D'ARIANE 6
* LA FOURNITURE DE 179 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES EMBARQUÉS POUR 27 LANCEURS ARIANE 6
Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
