Thales Alenia Space fournira 179 équipements pour 27 Ariane 6
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:47

Thales SA TCFP.PA :

* LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ AVEC SABCA, INDUSTRIEL BELGE RESPONSABLE DES SOUS-SYSTÈMES TVAS D'ARIANE 6

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

