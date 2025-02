Thales: accord avec Qatar Airways pour un site à Doha information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un protocole d'accord avec Qatar Airways afin d'établir à Doha (Qatar), un centre dédié à la maintenance et aux services pour les activités de divertissement en vol (IFE).



L'installation locale de Thales ​ fournira un accès rapide à des services complets tels que la réparation, la distribution de pièces de rechange, l'assistance technique et la maintenance en ligne pour l'ensemble de la gamme de produits IFE de Thales.



Selon Thalès, ce partenariat favorisera l'excellence opérationnelle de Qatar Airways et soutiendra la croissance de son nombre d'appareils, dans le cadre de son ambitieux projet de croissance.





