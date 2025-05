Thalès : +3%, nouveau record absolu à plus de 275E information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:54









(CercleFinance.com) - 'La défense, la défense, la défense', voilà la nouvelle devise des marchés, paradoxalement euphoriques car on se prépare à la guerre (selon Friedrich Merz).

La 'sortie par le haut' du corridor 234/260E (niveaux arrondis) valide un nouvel objectif de 286E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées THALES 274,5000 EUR Euronext Paris +2,85%