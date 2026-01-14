 Aller au contenu principal
TG Therapeutics bondit après que les ventes préliminaires pour 2025 ont dépassé les prévisions
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 00:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments TG Therapeutics TGTX.O ont augmenté de 7 % à 29,88 $ dans les échanges prolongés

** Les ventes nettes préliminaires pour l'année 2025 s'élèvent à 616 millions de dollars, par rapport à la projection précédente de 600 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires net de 2026 devrait se situer entre 875 et 900 millions de dollars, contre 895,6 millions de dollars estimés - données compilées par LSEG

** La société s'attend à ce que son nouveau calendrier de perfusion IV pour le médicament Briumvi contre la sclérose en plaques augmente les revenus à court terme, s'il est approuvé, a déclaré le directeur général Michael Weiss

** L'action a légèrement baissé en 2025

