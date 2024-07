TFF : une année 2023/2024 du meilleur tonneau

(AOF) - TFF annonce une hausse de 10,6% de son chiffre d’affaires annuel à 486,5 millions d’euros, avec un résultat net en hausse de 7,5% à 58,4 millions d’euros. Le leader mondial des produits d'élevage pour vin et alcools (tonneaux) précise que son Ebitda a bondi de 22,1% à 107,45 millions d’euros. Le groupe vise pour l’année en cours un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 millions d'euros et de "bons ratios de rentabilité". TFF Group a bénéficié à plein de sa stratégie de diversification, avec un pôle Alcool qui "représente 57 % du mix d’activité" contre 52% en 2023.

"En dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires, je reste particulièrement serein et confiant dans l'avenir de TFF Group" déclare le président du Directoire Jérôme François, soulignant que son groupe bénéficie notamment "des investissements réalisés dans les capacités de production sur le marché du bourbon pour capter la croissance attendue"et "de l'ouverture et de l'agrandissement des nouveaux ateliers de production de (sa) division Whisky".

