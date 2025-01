TFF Group: sanctionné pour ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - TFF Group perd plus de 3% au lendemain de la publication de résultats de premier semestre 2024-25 inférieurs aux attentes d'Oddo BHF, avec un résultat net part du groupe en chute de 42% à 22,7 millions d'euros contre 27 millions attendus.



Le groupe de tonnellerie a aussi manqué les attentes du bureau d'études au niveau de la marge opérationnelle courante, en retrait de 3,3 points à 16,8%, et du chiffre d'affaires, en recul de 9,1% à un peu plus de 240 millions d'euros (-10,8% en comparable).



'Les vents contraires sont importants pour le groupe à la fois dans le vin et dans le bourbon', estime Oddo BHF, pour qui 'le momentum devrait ainsi rester compliqué au cours des prochains mois avant un rebond sur l'exercice 2025-26'.



S'il conserve une opinion 'surperformance' pour se positionner sur le long terme, l'analyste prévient que 'le titre risque de souffrir encore à court terme' et réduit son objectif de cours de 45 à 38 euros, dans le sillage d'estimations de BPA abaissées.





