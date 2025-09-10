 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 755,49
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TFF Group en berne après son point d'activité trimestriel
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 15:55

(Zonebourse.com) - TFF Group (Tonnellerie François Frères) lâche plus de 5% après un point d'activité au titre de son premier trimestre 2025-26 (clos fin juillet), présentant 'un début d'année difficile et encore une faible visibilité' selon Oddo BHF.

Son chiffre d'affaires a reculé de 26,5% (-24,3% à données constantes) à 89,4 millions d'euros, avec des contractions du pôle vins de 9,9% (-8,4% en comparable) et surtout du pôle alcools de 41,5% (-38,8% en données comparables).

'Notre chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse de l'ordre de 20% avec une érosion de nos niveaux de rentabilité', estime son président du directoire Jérôme François pour l'exercice en cours, tout se disant optimiste pour le moyen terme.

Compte tenu du contexte de marché encore compliqué, Oddo BHF ajuste en baisse son scénario 2025-26, jugeant que 'malgré les bonnes qualités du dossier et un rebond qui devrait se produire à moyen terme, la visibilité à 12 mois reste très faible'.

Valeurs associées

TFF GROUP
16,2000 EUR Euronext Paris -6,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    Le Coq Sportif veut revenir à l'équilibre dès 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2025 17:21 

    Rachetée cet été après un douloureux redressement judiciaire, l'entreprise Le Coq Sportif vise un retour à la rentabilité, ou du moins à l'équilibre, dès l'an prochain, a déclaré son nouveau directeur général Alexandre Fauvet dans un entretien avec l'Equipe publié ... Lire la suite

  • Une manifestante tient une pancarte lors du rassemblement des Mères indignées sur la place de la République, à Paris, le 9 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:19 

    Des mères qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir refusé de le remettre à leur père soupçonné d'inceste ont dénoncé mardi lors d'un rassemblement à Paris les "dysfonctionnements judiciaires" qui les empêchent de "protéger leurs enfants". "Cela se passe ... Lire la suite

  • La raffinerie Marathon Petroleum Wilmington à Los Angeles (Californie), le 29 août 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Climat: une étude lie producteurs d'énergies fossiles et augmentation des canicules
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:17 

    Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur de ces deux dernières décennies plus probables et plus intenses, et les producteurs d'énergies fossiles et de ciment ont "significativement" contribué à cette tendance, conclut une étude publiée mercredi dans ... Lire la suite

  • Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 17:14 

    (Zonebourse.com) Le titre Pandora A/S apparaît en situation de survente, à proximité d'un support court terme situé à 841.2 DKK. Le timing est adéquat pour se placer à l'achat sur la valeur en anticipant une reprise de la tendance de fond haussière en direction ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank