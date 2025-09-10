TFF Group en berne après son point d'activité trimestriel
Son chiffre d'affaires a reculé de 26,5% (-24,3% à données constantes) à 89,4 millions d'euros, avec des contractions du pôle vins de 9,9% (-8,4% en comparable) et surtout du pôle alcools de 41,5% (-38,8% en données comparables).
'Notre chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse de l'ordre de 20% avec une érosion de nos niveaux de rentabilité', estime son président du directoire Jérôme François pour l'exercice en cours, tout se disant optimiste pour le moyen terme.
Compte tenu du contexte de marché encore compliqué, Oddo BHF ajuste en baisse son scénario 2025-26, jugeant que 'malgré les bonnes qualités du dossier et un rebond qui devrait se produire à moyen terme, la visibilité à 12 mois reste très faible'.
Valeurs associées
|16,2000 EUR
|Euronext Paris
|-6,63%
