TF1: stabilisation au-dessus des 7,35E information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - TF1 végète au-dessus des 7,35E qui lui servent de support depuis son envolée du 28 juillet dernier, consécutive aux semestriels du groupe de médias. Au-delà des 7,7E du 9 août, son premier objectif serait le comblement du 'gap' des 7,79E du 29 avril.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.95%