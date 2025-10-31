 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 118,46
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TF1 sous pression sur fond d'instabilité politique et fiscale et de faible visibilité
information fournie par AOF 31/10/2025 à 15:49

(AOF) - TF1 recule de 4,82% à 8,005 euros. Le groupe audiovisuel a vu son chiffre d'affaires consolidé s'apprécier de 1,7%, à 496 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 10 millions d'euros, pour atteindre un total de 59 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe (dont surtaxe exceptionnelle) a reculé de 5 millions d'euros, à 44 millions d'euros.

"L'impact de la loi de finances pour 2025 sur les neuf premiers mois de l'année est de 15 millions d'euros, dont 10 millions d'euros de contribution exceptionnelle au titre de 2024", explique le groupe présidé par Rodolphe Belmer dans un communiqué.

Côté perspectives, le groupe audiovisuel souligne que "la phase actuelle d'instabilité politique et fiscale en France pèse fortement sur le marché publicitaire en octobre (linéaire et particulier)".

Tandis que les estimations commerciales pour novembre ressortent légèrement dégradées en raison d'une faible visibilité jusqu'à la fin de l'année, le groupe ajuste son objectif de marge des activités pour 2025 à un niveau compris entre 10,5 et 11,5%. Auparavant, la filiale de Bouygues attendait cette marge autour de celle de l'exercice 2024, soit à 12,6%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 22,6 % de part d’audience chez les moins de 50 ans et 20,4 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2 Mds€, réalisé à 82 % dans la publicité dont 1 % dans le streaming, et 18 % dans les activités studios et divertissements avec les producteurs Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava… puis 17 % avec Newen Studios ;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (45,2 %) et par les salariés (1O,7 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 13 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation des données, de l’offre publicitaire et du service de streaming gratuit et élargissement des compétences Tech & Média,

- plateforme de streaming TF1+ : agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer-, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux,

- renforcement de Studio TF1, ex-Newen , disponible dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse) et partenaire des diffuseurs ou plateformes, en France et à l’international (avec acquisitions ciblées type l’américain JPG),

- production de films et, à partir de 2026, distribution en salles,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques, coproduction de concerts et de musique…,

- contrôle strict du besoin en fonds de roulement

- innovation déclinée en amont dans la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 et 3 hubs d’innovation : convergence des datas au service des clients, amélioration via l’intelligence artificielle de l’indexation des contenus et expansion de la Tech Media via l’AdTech,

- Stratégie environnementale 2030 : recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’écoproduction (100 % dès 2027), la sobriété numérique, la décarbonation des achats et 25 % de celle des fournisseurs) ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,9 Md€ et, à fin juin, une trésorerie nette de 475 M€ (environ 1/4 de la valorisation boursière).

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et de la puissance des nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon Prime , Max… ;

- Maintien de la résistance des revenus publicitairse de la télévision observée au 1 er trimestre ;

- Nourrie par le renforcement de Bouygues dans le capital au moins de mai, reprise des rumeurs de rapprochement, aujourd’hui interdit par la loi, avec M6 ;

- Après une avancée de 1,6 % du chiffre d’’affaires et une stabilité du bénéfice opérationnel, perspectives 2025 inchangées : croissance à 2 chiffres du digital en s’appuyant sur le lancement de TF1+, maintien du taux de marge opérationnelle courante et politique de distribution en croissance ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €.

Valeurs associées

TF1
7,9550 EUR Euronext Paris -5,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 15:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche à l'accueil d'un commissariat indiquant "Vous êtes victime de : viol ou agression sexuelle ou violence conjugale / Autre infraction" pour les victimes potentielles sans rendez-vous ou pour préciser leur grief, le 9 février 2024 à Bordeaux ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le nombre de féminicides conjugaux en hausse en France en 2024
    information fournie par AFP 31.10.2025 16:09 

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:46 

    Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite

  • L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:42 

    À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Amazon bondit avec ses prévisions de fin d'année
    information fournie par Reuters 31.10.2025 15:36 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank