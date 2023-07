TF1: retour du feuilleton Plus belle la vie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 09:28

(CercleFinance.com) - TF1 et sa filiale Newen Studios annoncent le retour du feuilleton 'Plus belle la vie' sur l'antenne de TF1 et sa plateforme de streaming MyTF1, début 2024. La diffusion quotidienne sera enrichie d'un dispositif événementiel sur le digital et les réseaux sociaux.



'Ce nouveau feuilleton permettra d'accélérer l'émergence de très nombreux talents et notamment des auteurs, à l'image de Demain nous appartient et Ici tout commence', souligne TF1, ajoutant que ces trois feuilletons représentent des milliers d'emplois locaux.



La production de Plus belle la vie est confiée à Clémentine Planchon et la direction de collection à une autrice historique de la série, Mariem Hamidat. L'écriture de la série va commencer dès cet été et le tournage mi-octobre.