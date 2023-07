Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: résultat net part du Groupe de 101,3 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1 038,1 millions d'euros au premier semestre 2023.



Le chiffre d'affaires publicitaire s'établit à 746,4 millions d'euros. Hors effet de périmètre, le chiffre d'affaires publicitaire est en retrait de 48,3 millions d'euros (soit -6,1%), avec un second trimestre à -5,4%.



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 152,3 millions d'euros au premier semestre 2023, soit -39,8 millions. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 14,7%. Le résultat opérationnel s'élève à 131,1 millions d'euros.



Le résultat net part du Groupe ressort à 101,3 millions d'euros, en baisse de 25,2 millions d'euros sur un an.



' Le Groupe consolidera son leadership et maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022 ' indique la direction.





