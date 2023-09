Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: partenariat commercial avec Samsung Ads information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Samsung Ads et TF1 PUB annoncent s'associer pour commercialiser en France les espaces publicitaires du service de streaming Samsung TV Plus, un partenariat commercial qui s'inscrit dans la stratégie d'accélération digitale de la régie du groupe TF1.



A partir du mois d'octobre, les annonceurs de TF1 PUB pourront ainsi amplifier leur dispositif digital - au-delà de MYTF1 - en s'appuyant sur l'inventaire vidéo qualitatif du service Samsung TV Plus.



Les équipes de TF1 PUB vont ainsi proposer une offre dédiée 'Smart TV' pour permettre à leurs clients de communiquer exclusivement sur ces environnements, autour des contenus MYTF1 et des chaînes Samsung TV Plus.





