TF1 obtient les droits pour deux matches de la France au Tournoi des Six Nations
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 16:45

TF1 a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le groupe France Télévisions en vue de retransmettre neuf matches du prochain Tournoi des Six Nations, dont deux rencontres de l'équipe de France.

Le groupe de télévision, qui s'est assuré de l'exclusivité des droits sur la Coupe du monde de rugby 2027, diffusera les deux affiches que seront Pays de Galles-France le dimanche 15 février à 16h10, puis Ecosse-France le samedi 7 mars à 15h10.

Il retransmettra aussi Angleterre-Pays de Galles le samedi 7 février, Irlande-Italie puis Ecosse-Angleterre le samedi 14 février, Angleterre-Irlande et Pays de Galles-Ecosse le samedi 21 février, Italie-Angleterre le samedi 7 mars et Irlande-Ecosse le samedi 14 mars.

Dans un communiqué, TF1 rappelle qu'il entend faire du rugby le second pilier de son offre sportive, derrière le football.

