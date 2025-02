TF1: nouvelle directrice communication et marques du groupe information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - TF1 fait savoir qu'à compter du 1er avril, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce sera directrice communication et marques du Groupe TF1, succédant ainsi à Maylis Carçabal, promue directrice de la communication du Groupe Bouygues.



Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce aura pour mission de définir et de

mettre en oeuvre la stratégie de communication et des marques du groupe,

dans l'objectif d'en accompagner la stratégie d'accélération digitale et les développements futurs.





