TF1 noue un partenariat avec Amazon

(AOF) - Le groupe TF1 et Amazon ont annoncé l’arrivée de MYTF1, la plateforme de streaming du groupe TF1, sur Amazon Fire TV à partir du 11 mai 2023. Le partenariat signé avec Amazon s'inscrit dans la volonté de la filiale du groupe Bouygues d'accompagner l'évolution des usages de consommation vidéo des Français et de rendre accessible ses contenus sur tous les supports.

Le partenariat signé avec Amazon s'inscrit dans la volonté de la filiale du groupe Bouygues d'accompagner l'évolution des usages de consommation vidéo des Français et de rendre accessible ses contenus sur tous les supports.

Les personnes équipées d'un appareil Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, d'un Echo Show 15 ou d'une smart TV compatible pourront, entre autres, bénéficier gratuitement d'un catalogue riche et premium de 5 000 heures de contenus avec du cinéma (plus de 100 films), des fictions étrangères (Mad Men, Les Tudors, etc), des fictions françaises (RIS Police Scientifique, Le tueur du lac), des mangas (Naruto, Detective Conan) et des dessins animés.​